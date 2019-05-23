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23 мая
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Политика

Экс-спикер алтайского парламента Александр Назарчук станет почетным гражданином

Бывший председатель алтайского краевого Совета народных депутатов Александр Назарчук и врач-нейрохирург Краевой клинической больницы Семен Япрынцев с большой долей вероятности получат звания «Почетный гражданин Алтайского края».

Александр Назарчук, бывший спикер краевого совета народных депутатов.
Александр Назарчук, бывший спикер краевого совета народных депутатов.
Олег Богданов

Их кандидатуры рекомендовала комиссия под руководством зампреда правительства региона Виталия Снесаря, сообщает официальный сайт Алтайского края. Окончательное решение примет глава субъекта Виктор Томенко.

Званием «Почетный гражданин Алтайского края» обладают 38 человек. В 2018 году его получили экс-депутат АКЗС Виктор Красилов и бывший бригадир горно-обогатительного комбината Виктор Сапожников, напоминает «Политсибру».

Александр Назарчук был министром сельского хозяйства РФ в 1994—1996 годах, а с 1996 до 2008 года возлавлял Алтайский краевой Совет народных депутатов (ныне АКЗС). В августе 2019 года ему исполнится 80 лет.

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