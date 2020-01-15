Эксперты пессимистично рассуждают о послании Путина Федсобранию

Главная тема — повышение доходов населения и преодоление бедности. Об этом Путин заявлял в интервью ТАСС. По словам главы государства, его «очень беспокоит» то, что реальные доходы населения в России не растут.

Своими ожиданиями от предстоящего выступления президента поделились эксперты bfm.ru.

Константин Симонов,

генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности:

Сейчас настала пора сделать послание, адресованное в большей степени избирателям Путина. Если мы вспомним то же знаменитое послание двухлетней давности, когда Путин прочитал обязательную программу <…>, вот он обязательную программу — социалку — озвучил, а потом произвольная пошла — новое оружие, показ веселых фильмов. Сейчас вот так, мне кажется, нельзя поступить, и Путин это понимает. Уже пять лет мы находимся в посткрымской реальности, нельзя все время избирателям продавать тему внешней политики, крепости России, против нас все ополчились, а мы стоим. Нужно объяснить населению все-таки, что происходит с экономикой, когда уже будут расти реальные располагаемые доходы населения. Поэтому сейчас, мне кажется, время именно для такого послания. Опять же, я не жду каких-то прорывных идей, потому что их нет.

По мнению эксперта, Путин сегодня еще не имеет схемы жизни после 2024 года: «У него есть варианты, у него есть прикидки, но плана, который он готов сейчас огласить, чтобы его реализовывать, думаю, что такого плана у него нет».

Также ничего нового от очередного послания президента Федеральному собранию не ожидает и другой эксперт.

Григорий Добромелов,

директор Института прикладных политических исследований:

Ничего кардинально нового, за исключением мультиков о вооружениях, <…> больше никаких значимых, серьезных вещей внутри послания мы никогда не слышали. Поэтому не так важно, что Путин скажет в послании, гораздо важнее, что будет потом в поручениях по итогам послания. Понятно, что будет внешняя политика, внутренняя политика. Кроме того, накануне этого послания сделали то, что обычно не делали, такую неформальную утечку о том, что послание будет посвящено борьбе с бедностью. Ну вот какие-то шаги по борьбе с бедностью будут предложены и в этот раз.

В «Манеже» соберутся свыше 1300 приглашенных — парламентарии, члены правительства, губернаторы, главы традиционных конфессий и общественные деятели. На мероприятие аккредитовано около 900 российских и зарубежных журналистов.