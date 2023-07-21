Экстренно госпитализировали кандидата на пост губернатора сибирского региона

Он также является кандидатом на пост губернатора Хакасии.

Выяснилось, что скорая помощь увезла пациента с аппендицитом. Впоследствии развился перитонит. Операция прошла успешно.

На выборы губернатора Республики Хакасия единороссы выдвинули депутата Госдумы, секретаря регионального отделения партии Сергея Сокола. О кандидатуре Сокола на пост губернатора Хакасии сообщалось еще в январе.

По мнению экспертов, это будет способствовать воплощению политического тезиса о том, что СВО является теперь кадровым лифтом. Политологи считают, что назначение Сокола будет ожидаемым.

Политолог Александр Кынев говорил, что в Хакасии ситуация такая, что, вероятно, победит тот кандидат, которого назначит Кремль.