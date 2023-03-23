СМИ: ожидаются отставки трех российских губернаторов

В 2023 году три главы региона, предположительно, подадут в отставку или потеряют свой пост, пишет «Коммерсантъ».

Так, давно идут разговоры о возможном уходе главы Красноярского края Александра Усса.

Потерять свой пост может глава Хакасии Валентин Коновалов от КПРФ, который занимал этот пост с 2018 года. Однако, скорее всего, это произойдет после сентябрьских выборов. Дело в том, что его главный конкурент — депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол — в данный момент находится в зоне спецоперации.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков может лишиться своего поста из-за критики своей работы со стороны правительства РФ, указывает ura.ru.

Ранее сообщалось, что в Сибири может появиться первый губернатор-ветеран, участвовавший в СВО. Им может стать Сергей Сокол, депутат Госдумы. Вполне возможно, что его назначат главой Хакасии, рассказали источники ЯРНОВОСТЕЙ, близких к администрации президента (АП), и представитель хакасской бизнес-элиты. Политологи считают, что назначение Сокола будет ожидаемым.

Между тем проведение президентских выборов находилось под вопросом. Подробности.