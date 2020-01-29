Эпоха технократии. Как перемены в федеральном правительстве повлияют на жизнь Алтайского края

Смена правительства России, произошедшая после оглашения президентом Владимиром Путиным послания Федеральному Собранию, оказалась для подавляющего большинства граждан неожиданным шагом. Как изменения в кабинете министров способны отразиться на Алтайском крае — в материале altapress.ru.

Правительство в стиле «техно»

Говоря о новом составе кабинета министров, эксперты и наблюдатели акцентируют внимание на двух аспектах. Во-первых, бросается в глаза смена лиц в социальном блоке правительства.

Во-вторых, новых министров практически в один голос аналитики называют «технократами» — специалистами, призванными решить уже поставленные задачи, а не заниматься стратегическим планированием.

Под этими самыми задачами следует понимать акценты, которые расставил в своем послании Федеральному Собранию президент. Напомним, что ядром январского выступления Владимира Путина стала внутриполитическая повестка.

Михаил Мишустин. nalog.ru

Во главу угла были поставлены вопросы роста благосостояния населения, борьба с бедностью, увеличение социальных обязательств со стороны государства.

Очевидно, что новый кабинет заточен на следование вектору, заданному главой государства.

«Главная особенность нового состава федерального правительства, на мой взгляд, заключается в том, что на посты социального блока в кабинете министров поставлены так называемые технократы. Они в первую очередь ориентированы на исполнение тех посылов и социальных пакетов, которые озвучил в своем послании Федеральному Собранию президент», — считает алтайский политолог Сергей Асеев.

Послание президента Федеральному Собранию , 15 января 2020. kremlin.ru

Александр Молотов, лидер фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом Законодательном собрании, говоря об обновлении правительства, также отмечает его технократический характер, а кроме того, акцентирует внимание на омоложении кабинета министров.

«Изменения в правительстве мы оцениваем как положительный сигнал. Во-первых, ушли наиболее одиозные фигуры, начиная с персоны Дмитрия Медведева. Во-вторых, особо важно, что в отставку ушли набившие оскомину министры социального блока, которые ассоциировались с тем курсом, который мы критиковали. Новое правительство ориентировано на решение внутренних, социальных задач, на реализацию национальных проектов. Кроме того, налицо тот факт, что правительство помолодело. Видна смена поколений, и это хорошо», — подчеркивает политик.

О целенаправленной расстановке в кабмине молодых и, что называется, эффективных менеджеров говорит и политолог Ярослава Шашкова. Но при этом эксперт считает принципиально важным, как долго проработает новое правительство.

Чиновник. Портфель unsplash.com

«Разделю мнение о том, что в новое правительство РФ введены менеджеры, которые ориентированы на достижение поставленных президентом целей в области социальной политики и изыскание средств на социальные проекты. Поэтому от этих людей вряд ли стоит ждать новых прорывных идей, связанных со стратегическим планированием. Но многое зависит от того, является ли это правительство кабинетом переходного периода или нацелено на долгосрочную перспективу», — указывает Шашкова.

Москва — Барнаул

В контексте того, что в правительстве РФ произошли серьезные изменения, вполне закономерным кажется вопрос, как перемены в Москве скажутся на сложившейся форме взаимодействия федерального кабмина с Алтайским краем.

Политолог Михаил Литвинов полагает, что в этом отношении следует ждать некоторой отладки механизмов сотрудничества.

Михаил Литвинов. vk.com.

«Период определенной „притирки“, наверное, будет. Но надо понимать, что в эффективном сотрудничестве и взаимодействии заинтересованы все стороны. Поэтому, если будут сделаны шаги навстречу друг другу, то все наладится максимально быстро. Региону необходимо проявить активность в этом вопросе», — говорит эксперт.

Собеседник добавляет, что в то же время во взаимодействии между федеральным центром свою роль сыграет практика преемственности, а поэтому отношения между Алтайским краем и Москвой в целом останутся на привычных рельсах.

Того же мнения придерживается и Александр Молотов. «Могу предположить, что ничего не изменится, поскольку взаимодействие это строится не на личностном факторе, а на нормативно-правовой и существующей законодательной базе», — говорит политик.

Политолог Сергей Асеев также не видит серьезных предпосылок для смены формата взаимоотношений по линии Москва — Барнаул. Причем, по словам эксперта, это вытекает из тех посылов, которые транслирует новый кабинет министров.

Сергей Асеев. Предоставлено altapress.ru.

«Что касается взаимодействия нашего региона с федеральным центром ввиду новой конфигурации правительства, то я не думаю, что произойдут серьезные изменения. Дело в том, что социальные пакеты направлены на удовлетворение интересов определенных социальных групп. Поэтому регион в этом отношении не будет фигурировать как отдельный субъект», — отмечает собеседник.

Кадры решают все

Впрочем, имеет место и иное мнение. Как отмечает политолог Ярослава Шашкова, «бросается в глаза, что в состав кабинета введены люди, многие из которых являются выходцами из надзорных и контролирующих органов».

«Поэтому, я думаю, изменения во взаимодействии с регионами, в том числе и Алтайским краем, будут неминуемо. Хотя бы в части того, что, скорее всего, правительство ориентировано на более пристальный надзор и контроль за исполнением государственных программ и проектов, за эффективным использованием средств и так далее», — указывает собеседница.

Эксперт также предполагает, что наличие в кабмине управленцев с «надзорным» прошлым может иметь и далеко идущие последствия в плане кадровой политики на местах.

«Думаю, что это может сказаться и на назначениях в регионах, где важные посты могут занять подобные менеджеры, чтобы быть, что называется, на одной волне с московскими чиновниками», — объясняет Ярослава Шашкова.

Правительство Алтайского края. Анна Зайкова.

Таким образом, можно ожидать, что принципы построения чиновничьих команд в регионах могут вобрать в себя федеральный тренд. Иначе говоря, правительства в субъектах могут выстраиваться по образу и подобию федерального кабинета министров.

Регион без куратора

Со сменой правительства Алтайский край лишился своего куратора. Напомним, ранее наш регион был признан одним из отстающих в плане социально-экономического развития. В итоге Алтаю со стороны федерального кабмина был назначен куратор в лице Максима Топилина, который до недавнего времени занимал пост главы Минтруда РФ.

В настоящее время чиновник покинул кабинет министров и перешел на работу в Пенсионный фонд. Таким образом, Алтайский край остался без куратора, который, к слову, принимал участие в разработке программы ускоренного развития региона, призванной вывести субъект из числа отстающих.

Что теперь будет с институтом кураторства — вопрос открытый.

Максим Топилин и Виктор Томенко. Анна Зайкова , altapress.ru.

Сергей Асеев, например, полагает, что это едва ли скажется на жизни Алтая. «Относительно ухода Максима Топилина из правительства можно сказать, что и в этом отношении вряд ли что-то изменится. О проблемах края знают и, видимо, будут предпринимать определенные усилия в этом отношении», — считает эксперт.

Александр Молотов также смотрит на этот вопрос довольно спокойно. «Региону, скорее всего, просто назначат другого куратора и будут двигаться в намеченном направлении по вытаскиванию края из числа наиболее отстающих субъектов РФ», — отмечает собеседник.

В том же русле высказался и Михаил Литвинов. «Если новый кабинет сочтет нужным применять такой инструмент, то просто будет назначен новый человек. Если не сочтет нужным — то не будет», — заметил политолог.

На совещании с Максимом Топилиным. Анна Зайкова , altapress.ru.

Такие сдержанные оценки очевидно, связаны с тем, что эффекта от наличия этого института, пожалуй, пока никто не заметил.