Эрдоган: Путин хочет быстрее урегулировать кризис вокруг Украины

Эрдоган считает, что в решении конфликта важна позиция РФ. По его словам, российский лидер стремиться завершить кризис как можно скорее.

«Проблемы из-за этого слишком велики», — утверждает Эрдоган.

Он также обратил внимание на обмен пленными, а также ситуацию с сельскохозяйственными продуктами. По словам президента Турции, это позитивные моменты.

Он добавил, что Киев и Россия должны воспринимать ситуацию одинаково.

«Им необходимо быть решительной в точке взаимного прекращения этого конфликта», — подытожил Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявил, что нельзя доверять Западу.