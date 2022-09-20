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Политика

Эрдоган: Путин хочет быстрее урегулировать кризис вокруг Украины

Российский президент Владимир Путин хочет быстрее урегулировать кризис вокруг Украины, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.

Переговоры Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Переговоры Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом.
kremlin.ru

Эрдоган считает, что в решении конфликта важна позиция РФ. По его словам, российский лидер стремиться завершить кризис как можно скорее.

«Проблемы из-за этого слишком велики», — утверждает Эрдоган.

Он также обратил внимание на обмен пленными, а также ситуацию с сельскохозяйственными продуктами. По словам президента Турции, это позитивные моменты.

Он добавил, что Киев и Россия должны воспринимать ситуацию одинаково.

«Им необходимо быть решительной в точке взаимного прекращения этого конфликта», — подытожил Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявил, что нельзя доверять Западу.

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