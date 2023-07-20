20 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

Евгений Пригожин сделал важное заявление о планах ЧВК

По данным польской разведки, уже несколько сотен бойцов ЧВК "Вагнер" прибыли в Белоруссию.

Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер".
Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер".
Telegram-канал Baza

Бойцы разместились в полевых лагерях и начали проводить обучение белорусских военнослужащих, указывает РБК.

Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сделал заявление о планах ЧВК после передислокации в Белоруссию. По его словам, он решил сделать белорусские вооруженные силы второй армией мира, указывает vologda-poisk.ru.

После подготовки основные силы компании направятся в Африку. Однако вероятность возвращения «музыкантов» в зону боевого соприкосновения СВО тоже исключать нельзя, уточнил Пригожин.

При этом белорусские СМИ пока не освещают присутствие скандально известной ЧВК в стране. Между тем страны Балтии — Литва, Латвия — выразили обеспокоенность присутствием бойцов ЧВК совсем рядом.

Что произошло

Ночью с 23 на 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал мятеж. В некоторых регионах России усилили меры безопасности. В результате бойцы ЧВК "Вагнер" покинули Ростов, а президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным.

Президент РФ выступил с официальным обращением. Полный текст можно прочитать здесь. Лукашенко прокомментировал военный мятеж и призвал не делать ни из кого героев.

Ранее глава Росгвардии Золотов объяснил, почему бойцы продвигались по РФ так быстро. Он рассказал, что все силы были сконцентрированы на подъезде к Москве.

Факт

Необычная связь с немецким композитором и закрепила за ЧВК Вагнера прозвище "музыканты". Однако некоторые источники утверждают, что у истоков компании стоял офицер с прозвищем Вагнер.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость