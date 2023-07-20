Евгений Пригожин сделал важное заявление о планах ЧВК

По данным польской разведки, уже несколько сотен бойцов ЧВК "Вагнер" прибыли в Белоруссию.

Бойцы разместились в полевых лагерях и начали проводить обучение белорусских военнослужащих, указывает РБК.

Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сделал заявление о планах ЧВК после передислокации в Белоруссию. По его словам, он решил сделать белорусские вооруженные силы второй армией мира, указывает vologda-poisk.ru.

После подготовки основные силы компании направятся в Африку. Однако вероятность возвращения «музыкантов» в зону боевого соприкосновения СВО тоже исключать нельзя, уточнил Пригожин.

При этом белорусские СМИ пока не освещают присутствие скандально известной ЧВК в стране. Между тем страны Балтии — Литва, Латвия — выразили обеспокоенность присутствием бойцов ЧВК совсем рядом.

Что произошло

Ночью с 23 на 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал мятеж. В некоторых регионах России усилили меры безопасности. В результате бойцы ЧВК "Вагнер" покинули Ростов, а президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным.

Президент РФ выступил с официальным обращением. Полный текст можно прочитать здесь. Лукашенко прокомментировал военный мятеж и призвал не делать ни из кого героев.

Ранее глава Росгвардии Золотов объяснил, почему бойцы продвигались по РФ так быстро. Он рассказал, что все силы были сконцентрированы на подъезде к Москве.

Факт

Необычная связь с немецким композитором и закрепила за ЧВК Вагнера прозвище "музыканты". Однако некоторые источники утверждают, что у истоков компании стоял офицер с прозвищем Вагнер.