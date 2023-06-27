Лукашенко прокомментировал мятеж 24 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал военный мятеж и призвал не делать ни из кого героев, сообщают "Ведомости".

На церемонии вручения генеральских погонов белорусский лидер заявил, что ситуацию упустили. По его словам, власти считали, что все решится само собой.

Также он призвал не делать героев ни из президента РФ Владимира Путина, ни из Евгения Пригожина, ни из самого Лукашенко.

"Мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев", — сказал он.

Напомним, что ночью с 23 на 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал мятеж. В некоторых регионах усилили меры безопасности.

Ранее резидент РФ выступил с официальным обращением. Полный текст можно прочитать здесь.