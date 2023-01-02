Европа займется выборами в Грузии

Совет Европы собирается привлечь специалистов для «внедрения европейских стандартов» при проведении выборов в Грузии.

От привлекаемых специалистов требуется повысить потенциал «заинтересованных сторон» в избирательном процессе, провести ряд тренингов по финансированию избирательных кампаний и партий, а также по борьбе с дезинформацией и разрешению возникающих споров.

Также их задачей станет поддержка общественных обсуждений относительно реформ избирательного законодательства и избирательной практики Грузии. Всего на «усовершенствование» грузинских выборов планируется направить €800 тыс., передает телеканал RT.

В 2024 году в Грузии должны пройти президентские и парламентские выборы. Европейские «специалисты» собираются провести свои мероприятия до конца 2023 года.