Мобилизационный пункт откроют на границе с Грузией в Северной Осетии

Мобилизационный пункт появится на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией в Северной Осетии. Об этом сообщает ТАСС .

В ближайшее время на КПП развернут мобилизационный пункт военкомата. Такое решение было принято на совещании на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс».

Также было решено разрешить пеший переход через границу РФ с Грузией на КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Это связано с нарастающим притоком легкого транспорта.

В пресс-службе правительства Северной Осетии сообщили, что перехода через границу на пункте «Верхний Ларс» ожидают 3,5 тыс. автомобилей.

Хоть увеличили наряды ДПС и ППСП, несущих службу круглосуточно, обстановка остается крайне напряженной. Потому были приняты дополнительные меры в части организации безопасности граждан.