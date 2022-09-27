Военкомат в Адыгее попросил прощения у инвалида-колясочника за вручение повестки

Сотрудники районного военкомата в Адыгее попросили прощения у 40-летнего инвалида-колясочника Михаила Тимошенко за вручение повестки, передает НИА «Кубань».

«Отдел военного комиссариата <…> принесли извинения Михаилу Тимошенко за то, что по ошибке вручили повестку в военкомат», — пишут в Telegram-канале Тахтамукайского района.

Ранее Тимошенко служил в МВД, но в 2009 году получил травму — и у него первая группа инвалидности.

Как объяснили местные власти, единичные ошибки могут происходить на этапе предварительного заочного оповещения и вручения повесток. В таких случаях нужно предоставить в военкомат документы, подтверждающие, что человек не подходит под мобилизацию.

Ранее в сибирском военкомате открыли стрельбу.