28 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Военкомат в Адыгее попросил прощения у инвалида-колясочника за вручение повестки

Сотрудники районного военкомата в Адыгее попросили прощения у 40-летнего инвалида-колясочника Михаила Тимошенко за вручение повестки, передает НИА «Кубань».

Мужчина в инвалидной коляске.
Мужчина в инвалидной коляске.
CC0

«Отдел военного комиссариата <…> принесли извинения Михаилу Тимошенко за то, что по ошибке вручили повестку в военкомат», — пишут в Telegram-канале Тахтамукайского района.

Ранее Тимошенко служил в МВД, но в 2009 году получил травму — и у него первая группа инвалидности.

Как объяснили местные власти, единичные ошибки могут происходить на этапе предварительного заочного оповещения и вручения повесток. В таких случаях нужно предоставить в военкомат документы, подтверждающие, что человек не подходит под мобилизацию.

Ранее в сибирском военкомате открыли стрельбу.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость