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Политика

Федеральная власть не согласовала единственного кандидата на пост главы алтайского минприроды

Кандидатуру главы Алейска Ивана Маскаева не согласовали на должность министра природных ресурсов Алтайского края, пишет «Политсибру».

Иван Маскаев.
Иван Маскаев.
aleysk22.ru

Правительство края получило отказ в назначении Маскаева на этот пост.

По сведениям источников, такое решение приняли из-за возможного конфликта интересов: с 2005 по 2010 годы он занимал пост исполнительного директора компании «Алтай-Форест», главу которого (Николая Бушкова) обвинили в незаконной рубке леса на 5 млн рублей.

Также есть вероятность, что кандидата не согласовали из-за кадровых перестановок в Минприроды РФ.

Пока краевое ведомство продолжит возглавлять замминистра, начальник управления природных ресурсов и нормирования Лариса Казанцева.

Предыдущий министр Владимир Попрядухин ушел в отставку по собственному желанию осенью 2020 года.

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