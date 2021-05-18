Федеральная власть не согласовала единственного кандидата на пост главы алтайского минприроды

Правительство края получило отказ в назначении Маскаева на этот пост.
По сведениям источников, такое решение приняли из-за возможного конфликта интересов: с 2005 по 2010 годы он занимал пост исполнительного директора компании «Алтай-Форест», главу которого (Николая Бушкова) обвинили в незаконной рубке леса на 5 млн рублей.
Также есть вероятность, что кандидата не согласовали из-за кадровых перестановок в Минприроды РФ.
Пока краевое ведомство продолжит возглавлять замминистра, начальник управления природных ресурсов и нормирования Лариса Казанцева.
Предыдущий министр Владимир Попрядухин ушел в отставку по собственному желанию осенью 2020 года.