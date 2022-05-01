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Политика

Финляндия готовится к прекращению поставок российского газа

Финляндия готовится к прекращению импорта российского газа в мае, сообщает газета Helsingin Sanomat.

Газ
Газ
СС0

Как пишет издание, «Газпром» попросил финские компании до 20 мая проинформировать российскую сторону о том, принимают ли они условия оплаты газа в рублях, пишет РИА «Новости».

Поэтому не исключено, что 21 мая поставки могут прекратиться.

По официальным оценкам, существующей газовой инфраструктуры Финляндии, то есть эстонского газопровода и терминалов СПГ, будет недостаточно для замены российского природного газа, если он будет отключен.

Российский природный газ в Финляндии используется как сырье для технологических процессов. Так, две трети газа в стране используется промышленными предприятиями, крупнейшими потребителями среди которых являются компании химической и лесной промышленности.

27 апреля Helsingin Sanomat сообщила со ссылкой на министра государственной собственности и отношений с ЕС Тютти Туппурайнен, что Финляндия не планирует платить за российский газ в рублях.

Напомним, ранее Чехия отказалась платить рублем за российский газ, так как это нарушит санкции.

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