Финский премьер сдала тест на наркотики

Премьер-министр Финляндии Санна Марин добровольно с за свой счет сдала тест на наркотики после того, как в сети появились записи с вечеринки с ее участием.

На вечеринке также были член парламента, известные телеведущие и другие публичные личности.

Политик и ее друзья вместе развлекались, танцевали и пели.

Некоторые сочли поведение 36-летнего премьера недостойным для такой высокой должности, указывает Газета.Ru.

Между тем Марин получила отрицательный результат теста на наркотики — в ее моче не нашли никаких запрещенных веществ, сообщает Yle.

«Сама я не употребляла ни наркотиков, ни чего-либо, кроме алкоголя. Я танцевала, пела, устраивала вечеринки, занималась абсолютно законными вещами», — отметила премьер-министр.

Она также подчеркнула — на ключевых государственных должностях находятся «обычные люди», а «в 2022 году веселье и танцы не должны считаться неподобающим поведением».

В 2011 году информация о танцах Дмитрия Медведева (на тот момент в должности президента РФ) в интернете обогнала по просмотрам новости об отчете Путина в Госдуме. Дмитрий Анатольевич лихо отплясывал под зажигательную песню группы «Комбинация» «Американ бой». Позднее глава государства в микроблоге пояснил, что был на встрече с однокурсниками.