ФСБ рассекретила имена членов гитлеровской карательной группы из граждан Украины

ФСБ рассекретила документы об уроженцах Украины, которые входили в состав гитлеровской карательной группы в годы Великой Отечественной войны и замучили несколько сотен советских граждан на юго-западе СССР, сообщает РИА Новости .

Речь идет о карательной группе ГФП-721, которая занималась массовыми убийствами мирных граждан в Донбассе, Ростовской, Харьковской и Черниговской областях и в Молдавии.

В это подразделение гитлеровцев был внедрен агент КГБ. Он и раскрыл деятельность карателей.

Их было 20 человек, но самыми активными были уроженцы украинского города Ромны Леонид Лурга и Аркадий Сидоренко.

«Они были вместе самыми кровавыми палачами, убили более 450 человек», — следует из донесения агента.

При этом, Сидоренко он называет — «самый большой зверь среди предателей». Также агент КГБ его охарактеризовал, как опытного немецкого агента, который выдал многих советских подпольщиков.

«Сидоренко и Лурга с засученными рукавами делали зазубрины на каких-то шприцах (металлические стержни длиной 20−25 сантиметров и толщиной 4−5 миллиметров). Они объяснили, что эти стержни… вбивают между суставами под коленкой, между позвонками и таким способом заставляют признаваться арестованных советских подпольщиков», — вспоминал агент.

Также он рассказал о карателях по фамилии Шестопалов и Феоктистов, которые сбрасывали живыми в ствол шахты арестованных советских граждан, пишет Lenta.ru. На их счету 200 замученных человек.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал виновника Второй мировой войны и призвал рассекретить «сговоры».