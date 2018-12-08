ФСБ: украинцы планировали провокацию у Крымского моста

«Не вызывает сомнения, что главным провокационным нападкам подвергалось строительство и начало эксплуатации моста через Керченский пролив», — заявил он на брифинге. По словам вице-адмирала, из Киева неоднократно звучали призывы «о необходимости уничтожить Крымский мост».



В связи с этим пограничники увеличили количество кораблей в этом районе и усилили проверки судов, проходящих через канал, чтобы свести к минимуму «угрозы в отношении строительства моста и, собственно говоря, этого судоходного канала».

Керченский пролив был закрыт, чтобы не допустить провокаций в отношении Крымского моста, пояснил Вольский.



«В первую очередь это было связано с предупреждением провокации, провокационной акции, которая могла быть осуществлена судами ВМС Украины как в отношении Крымского моста, так и в отношении безопасности мореплавания в Керчь-Еникальском канале», — сказал вице-адмирал.