ФСБ завела дело на бывшего игрока в «Что? Где? Когда?»

"Что? Где? Когда?".

Фигурант — бывший игрок интеллектуального казино «Что? Где? Когда?» Илья Новиков* (признан в РФ иноагентом), напоминает Газета.Ru.

По данным следствия, Новиков после начала спецоперации на Украине добровольно покинул российскую территорию и вступил в ряды сил территориальной обороны Украины.

С 2021 года Новиков живет и работает в Киеве.

Громкие процессы

Адвокат защищал украинскую летчицу Надежду Савченко, режиссера Олега Сенцова и экс-президента Украины Петра Порошенко.

Розыск

В декабре 2022 года объявили в розыск бывшего знатока из интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?».

*признан иностранным агентом в РФ