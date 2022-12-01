Объявили в розыск бывшего знатока из интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?»

Основание для розыска — статья Уголовного кодекса. Однако какая — не уточняется.
Илья Новиков известен как бывший знаток интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?».
По адвокатский деятельности он запомнился защитой украинской летчицы Надежды Савченко и режиссера Олега Сенцова, напоминает bfm.ru. По информации агентства, с 2021 года адвокат живет и работает в Киеве.
В 2019 году сообщалось, что известный российский адвокат, бывший игрок телеклуба «Что? Где? Когда?» Новиков станет защитником бывшего президента Украины Петра Порошенко по ряду уголовных дел, возбужденных против него.