1 декабря
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Происшествия

Объявили в розыск бывшего знатока из интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?»

МВД России объявило в розыск адвоката Илью Новикова* (признан в РФ иноагентом), сообщает ТАСС.

"Что? Где? Когда?".
"Что? Где? Когда?".
открытые источники

Основание для розыска — статья Уголовного кодекса. Однако какая — не уточняется.

Илья Новиков известен как бывший знаток интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?».

По адвокатский деятельности он запомнился защитой украинской летчицы Надежды Савченко и режиссера Олега Сенцова, напоминает bfm.ru. По информации агентства, с 2021 года адвокат живет и работает в Киеве.

В 2019 году сообщалось, что известный российский адвокат, бывший игрок телеклуба «Что? Где? Когда?» Новиков станет защитником бывшего президента Украины Петра Порошенко по ряду уголовных дел, возбужденных против него.

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