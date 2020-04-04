Генпрокуратура России выявила еще один паникерский фейк в Барнауле

Где неправда в публикациях
На трех интернет-ресурсах генпрокуратура выявила материалы под заголовком «Силовик из Москвы, прибывший в Барнаул со спецзаданием, может быть болен COVID». Ведомство объяснило, что именно (кроме заголовка) является недостоверным в этих публикациях.
Во-первых, информация о том, что «из 25 прибывших с проверкой в Алтайский край полицейских один оказался заражен коронавирусом» и «проверяющие <…> потенциально контактировали с несколькими десятками граждан».
Во-вторых, сведения об отсутствии медицинских масок у некоторых патрульных на улицах Барнаула, что в опровергли в алтайской полиции.
Что думает Генпрокуратура
В Генпрокуратуре России сделали вывод: на вышеуказанных интернет-ресурсах размещена заведомо недостоверная общественно значимая информация, создающая предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности.
И в связи с ведомство обратилось в Роскомнадзор — чтобы там ограничили доступ к публикациям. Но, очевидно, сами СМИ достаточно оперативно удалили публикации. Сведения о том, что такие публикации были, поиск Яндекса еще выдает.
Какие еще фейки ходят по Алтаю
По данным altapress.ru, доступ к этой информации уже ограничен. Последние недели стали весьма урожайными на фейки. Так, жители Алтайского края рассылали и получали через мессенджеры байку о распылении в регионе дезинфицирующих средств с вертолетов.
Весьма активно распространяется недостоверная информация о закрытии границ между Алтайским краем и соседними регионами — будто бы сотрудники ГИБДД пропускают водителей только по прописке.
Все это неправда. По крайней мере, пока.