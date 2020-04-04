Генпрокуратура России выявила еще один паникерский фейк в Барнауле

Генпрокуратура России 3 апреля сообщила о распространении алтайскими интернет-ресурсами недостоверной информации. Речь в публикациях шла о том, что в Барнаул якобы прибыли силовики, один из которых заражен коронавирусом и мог заразить других. В настоящий момент информация из этих ресурсов удалена.

Где неправда в публикациях

На трех интернет-ресурсах генпрокуратура выявила материалы под заголовком «Силовик из Москвы, прибывший в Барнаул со спецзаданием, может быть болен COVID». Ведомство объяснило, что именно (кроме заголовка) является недостоверным в этих публикациях.

Во-первых, информация о том, что «из 25 прибывших с проверкой в Алтайский край полицейских один оказался заражен коронавирусом» и «проверяющие <…> потенциально контактировали с несколькими десятками граждан».

Во-вторых, сведения об отсутствии медицинских масок у некоторых патрульных на улицах Барнаула, что в опровергли в алтайской полиции.

Что думает Генпрокуратура

В Генпрокуратуре России сделали вывод: на вышеуказанных интернет-ресурсах размещена заведомо недостоверная общественно значимая информация, создающая предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности.

И в связи с ведомство обратилось в Роскомнадзор — чтобы там ограничили доступ к публикациям. Но, очевидно, сами СМИ достаточно оперативно удалили публикации. Сведения о том, что такие публикации были, поиск Яндекса еще выдает.

Барнаул. Пандемия коронавируса. Анна Зайкова.

Какие еще фейки ходят по Алтаю

По данным altapress.ru, доступ к этой информации уже ограничен. Последние недели стали весьма урожайными на фейки. Так, жители Алтайского края рассылали и получали через мессенджеры байку о распылении в регионе дезинфицирующих средств с вертолетов.

Весьма активно распространяется недостоверная информация о закрытии границ между Алтайским краем и соседними регионами — будто бы сотрудники ГИБДД пропускают водителей только по прописке.

Все это неправда. По крайней мере, пока.