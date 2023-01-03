Гибель бойцов в Макеевке, в России проиндексировали пенсии, а в ДНР получили подарки из Чечни. Что еще произошло 2 января

На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Курдюмовка ДНР. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три танка и шесть боевых бронированных машин.

На Купянском направлении за сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля «Козак».

На Красно-Лиманском направлении в результате огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые бронированные машины и два пикапа. Одиннадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен.

На Южно-Донецком направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, три бронетранспортера и два пикапа.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение семи пунктам управления противника. Кроме того, поражены 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 184 районах, а также пункт временной дислокации иностранных наемников в населенном пункте Часов Яр ДНР.

В ходе контрбатарейной борьбы нанесен удар по району сосредоточения подразделений 40 артиллерийской бригады, а также подавлены две огневые позиции РСЗО «Град», поражены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. Истребительной авиацией сбит самолет МиГ-29, средствами ПВО сбит самолет Су-25. Кроме того, за сутки уничтожено семь беспилотников. Также перехвачены в воздухе 13 реактивных снарядов «Ураган» и «Ольха».