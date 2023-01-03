Гибель бойцов в Макеевке, в России проиндексировали пенсии, а в ДНР получили подарки из Чечни. Что еще произошло 2 января

Главное за 2 января
Минобороны РФ, брифинг 2 января
На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Курдюмовка ДНР. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три танка и шесть боевых бронированных машин.
На Купянском направлении за сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля «Козак».
На Красно-Лиманском направлении в результате огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые бронированные машины и два пикапа. Одиннадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен.
На Южно-Донецком направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, три бронетранспортера и два пикапа.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение семи пунктам управления противника. Кроме того, поражены 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 184 районах, а также пункт временной дислокации иностранных наемников в населенном пункте Часов Яр ДНР.
В ходе контрбатарейной борьбы нанесен удар по району сосредоточения подразделений 40 артиллерийской бригады, а также подавлены две огневые позиции РСЗО «Град», поражены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. Истребительной авиацией сбит самолет МиГ-29, средствами ПВО сбит самолет Су-25. Кроме того, за сутки уничтожено семь беспилотников. Также перехвачены в воздухе 13 реактивных снарядов «Ураган» и «Ольха».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 336 самолетов, 177 вертолетов, 2599 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6953 танка и других боевых бронированных машин, 908 боевых машин РСЗО, 3648 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры в Киеве снова начали отключать электричество, сообщили в городской администрации.
- Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы Украины нанесли удар шестью ракетами HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений ВС РФ в районе Макеевки. В результате удара, как сообщает ведомство, погибли 63 военнослужащих.
- Ночью 2 января на подлете к Воронежу был обнаружен и сбит средствами ПВО разведывательный беспилотник, запущенный из Украины. Система ПВО Севастополя сбила два беспилотника над Черным морем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Экономика, что с ней происходит
- Для большей части мировой экономики новый 2023 год будет тяжелым, поскольку основные двигатели глобального роста — США, Европа и Китай — столкнутся с замедлением роста и ослаблением экономической активности, заявила главный исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева.
- Великобритания прекращает импорт сжиженного природного газа из России с 1 января, сообщил МИД Соединенного Королевства.
- Власти Британии создают фонд для разработки альтернатив поставкам ядерного топлива из России, на эти цели выделят $90 млн.
- Газпром в 2022 году добыл 412,6 млрд куб. м газа, сообщил гендиректор компании Алексей Миллер. В страны дальнего зарубежья Газпром поставил 100,9 млрд куб. м газа. В 2022 году экспорт Газпрома на ключевые для него зарубежные рынки упал на 46%, достигнув самого низкого уровня в истории компании. Практически все снижение экспорта пришлось на страны Евросоюза.
- Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 2022 году увеличилось на 2% год к году. Количество сотрудников этих компаний за год увеличилось на 4%, до 15,2 млн работников.
- Министерство труда и социальной защиты РФ сообщило, что с 1 января 2023 года страховые пенсии проиндексировали на 4,8%. Размер пенсий с учетом повышения составит 21 864 рублей.
- Власти Дубая отменили налог в 30% на продажу алкоголя с 1 января 2023 года для стимулирования туризма. В городе также ввели бесплатные лицензии на покупку алкогольных напитков.
- Предприятия Ростеха, которые задействованы в выполнении гособоронзаказа, продолжают работать в новогодние праздники. Об этом сообщил ТАСС глава госкорпорации Сергей Чемезов.
- Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал российские активы транснациональной химической компании Linde на сумму 35 млрд рублей.
- В Совете Федерации разработан проект внедрения альтернативных видов газа для газификации регионов РФ.
Реакции политиков
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам Запада необходимо разработать долгосрочный план поддержки Украины. По его словам, успехи Вооруженных сил Украины в ходе спецоперации не должны создавать иллюзий о возможной победе Киева в ближайшее время.
- Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что передала избранному президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве письменное послание Владимира Путина, его ждут с визитом в Россию, как только позволит график. Кроме того, Матвиенко сообщила, что Россия готова поставлять необходимый для Бразилии объем минеральных удобрений.
- Алексей Пушков заявил, что наплывы мигрантов в Европу происходят из-за спровоцированных Западом конфликтов. «Все новые волны беженцев обрушиваются на Европу с каждой новой войной, затеянной или спровоцированной Западом: Ирак, Ливия, Сирия, Афганистан, Украина…» — написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в своем Telegram-канале.
Реакции: люди, сообщества
- Запад устанет финансировать Украину, если та не сможет продемонстрировать новые успехи на поле боя. Такое мнение высказал бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Джорджа Буша Майкл Аллен в эфире телеканала Fox News.
- Около 12 тыс. новогодних подарков из Чечни были доставлены детям из ДНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, подарки были доставлены также и в другие новые регионы России, где сегодня «царит по-настоящему новогодняя атмосфера».
- Украинская экономика будет находиться в стадии стагнации до 2034 года, заявил бывший советник президента Украины Владимира Зеленского экономист Олег Соскин. «Украина — это страна-лузер, это страна депрессивная, страна, находящаяся в энтропийной воронке, поэтому до 2034 года нечего „пиликать“ о каком-то улучшении, все будет только хуже», — заявил он.
Информация, которую вы могли пропустить
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках благотворительной акции «Елка желаний» исполнил мечту мальчика Максима Кузнецова из Москвы, который загадал желание побывать внутри подводной лодки.
- Международная дисциплинарная комиссия обязала гимнаста Ивана Куляка, который на этапе Кубка мира вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z, выплатить 2 тыс. швейцарских франков в счет судебных издержек. Губернатор Калужской области Владислав Шапша оплатит эти издержки из личных средств, написал он в своем официальном канале в Telegram. По его словам, поступок калужского гимнаста «у миллионов россиян вызвал гордость за российских спортсменов».
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на праздничные дни:
- USD 70,34 ₽
- EUR 75,66 ₽
- CNY 9,89 ₽
Отличных праздников! Вот что произошло 1 января: «Ракетный удар по украинским беспилотникам под Новый год, а в России вырос МРОТ и повышена цена на водку».
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!