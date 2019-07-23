Глава алтайского города собирается уволиться

Самый «стабильный» алтайский мэр, глава Заринска Иван Терешкин написал заявление о сложении полномочий, передает пресс-центр горадминистрации. Решение об отставке примут на очередном заседании Заринского городского Собрания депутатов в конце августа. До того момента Терешкин продолжит исполнять свои полномочия.

Заявление от главы города поступило еще 3 июля, говорится в сообщении мэрии. Грядущий уход градоначальника связан с выходом на пенсию. Губернатор края Виктор Томенко попросил Ивана Терешкина продолжить работу до конца лета, с учетом 40-летия Заринска в нынешнем году.

Иван Терёшкин,

глава Заринска:

Я принял для себя решение о завершении трудовой деятельности в связи с достижением пенсионного возраста. Решение хорошо обдуманно и согласовано с правительством Алтайского края. Мой трудовой стаж 50 лет, 11 из которых, я посвятил Заринску. Мы вместе с вами (депутатами) и жителями города многого добились, но впереди у вас еще большая работа. Так как решаешь одни проблемы, появляются другие.

Иван Терешкин подчеркнул, что согласовывал свое решение с губернатором края Виктором Томенко. Он поблагодарил депутатов за работу и трижды оказанное доверие быть главой города.

«Опыт, такого достойного руководителя как Иван Иванович сложно передать, но мы чему сможем, тому научимся. Мы должны чётко понимать, куда дальше двигаться», — отметил депутат АКЗС Сергей Приб на рабочем совещании.

На очередной сессии назначат временно исполняющего обязанности главы, создадут комиссию по приемке документов от кандидатов. После всех конкурсных процедур тайным голосованием изберут нового главу города.

Что известно об Иване Терешкине?

Он родился 10 января 1952 года в селе Гуниха Залесовского района. После школы поступил в Алтайский сельскохозяйственный институт и закончил его по специальности «Инженер-механик сельского хозяйства». До 1977 года работал инженером отделения совхоза «Правда» Залесовского района.

В 1977 году обосновался в строящемся тогда Заринске, работал на руководящих должностях ряда сельхозпредприятий. Был председателем райисполкома Заринского Совета народных депутатов.

В 1991 года Иван Ивановича назначают главой администрации Заринского района, а затем в 1996, 2000 и 2004 годах избирают на эту должность. Неоднократно избирался депутатом краевого органа представительной власти.

В 2000 году получил второе высшее образование, окончив Алтайскую академию экономики и права по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 2008 года — глава администрации города Заринска. С 2017 года избран главой города Заринска из числа кандидатов.

Имеет медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степени.

Женат, трое детей.