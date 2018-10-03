Глава аппарата покинул красноярское правительство ради Томенко

37-летний Иван Кибардин, скорее всего, получит пост первого вице-премьера в краевом правительстве. Ранее его имя называли в числе основных кандидатов на этот пост, который раньше занимал Сергей Локтев.
Кибардин занимал должность главы аппарата с 2012 года. На этом посту он координировал деятельность правительства Красноярского края.
2 октября уволился еще один красноярский чиновник — заместитель министра промышленности и ЖКХ Дмитрий Усенков. Можно предположить, что он займет пост «промышленного» вице-премьера в алтайском правительстве, который освободился после ухода на пенсию Виктора Мещерякова.
По altapress.ru, 3 октября Виктор Томенко улетел в Москву. Там запланирована встреча в администрации президента, в ходе которой алтайский губернатор должен согласовать кандидатуры своих замов.
В краевом правительстве ожидают и других назначенцев из Красноярска. Ранее altapress.ru сообщал, что в крае может появиться министерство физкультуры и спорта, которое также должен возглавить «варяг».