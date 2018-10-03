Читайте нас в соцсетях
3 октября 7°C
Новости
Вся лента
Политика
811

Глава аппарата покинул красноярское правительство ради Томенко

Иван Кибардин покинул пост руководителя аппарата правительства Красноярского края. По данным «7 канал Красноярск», чиновник отправился в Алтайский край, куда его пригласил губернатор Виктор Томенко.

Правительство Алтайского края.
Правительство Алтайского края.
altapress.ru

37-летний Иван Кибардин, скорее всего, получит пост первого вице-премьера в краевом правительстве. Ранее его имя называли в числе основных кандидатов на этот пост, который раньше занимал Сергей Локтев.

Иван Кибардин.
Иван Кибардин.
Правительство Красноярского края

Кибардин занимал должность главы аппарата с 2012 года. На этом посту он координировал деятельность правительства Красноярского края.

2 октября уволился еще один красноярский чиновник — заместитель министра промышленности и ЖКХ Дмитрий Усенков. Можно предположить, что он займет пост «промышленного» вице-премьера в алтайском правительстве, который освободился после ухода на пенсию Виктора Мещерякова.

По altapress.ru, 3 октября Виктор Томенко улетел в Москву. Там запланирована встреча в администрации президента, в ходе которой алтайский губернатор должен согласовать кандидатуры своих замов.

В краевом правительстве ожидают и других назначенцев из Красноярска. Ранее altapress.ru сообщал, что в крае может появиться министерство физкультуры и спорта, которое также должен возглавить «варяг».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка