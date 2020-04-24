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Политика

Глава Чечни рассказал, как познакомился с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что впервые с президентом РФ Владимиром Путиным его познакомил отец Ахмат-Хаджи Кадыров, пишет РИА Новости.

Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров.
www.facebook.com/RKadyrov95

«Первый раз меня познакомил с нашим президентом Ахмат- Хаджи Кадыров, это было в Сочи, в 2000 году», — заявил Кадыров в Instagram.

В последующем были встречи в Моздоке, в Гудермесе.

«Но первое знакомство с великим президентом великой страны было в 2000 году», — повторил Кадыров.

Первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров погиб во время парада Победы на стадионе в Грозном 9 мая 2004 года в результате теракта.

В 2000 году 24-летний Рамзан Кадыров служил в штабе отдельной роты милиции при УВД МВД по Чечне. Республику он возглавил в 2007 году.

В апреле 2018-го Кадыров предложил оставить Путина во главе страны до тех пор, «пока он во здравии». Альтернативы ему Кадыров не видит. И подчеркнул, что это его личное мнение, и он его не меняет.

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