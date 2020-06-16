Глава избиркома Алтая ответила на актуальные вопросы по Конституции. Защита, защита и еще раз оборона

Председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова ответила на наиболее актуальные вопросы, касающиеся голосования по изменению Конституции РФ.

Пресс-конференция прошла в онлайн-формате. Практически все «наиболее актуальные вопросы» сводились к тому, насколько безопасной будет процедура голосования.

Акимова успокоила — на избирательных участках будут использовать средства защиты: маски, антисептики и перчатки. Спецраствором обработают поверхности. Также снизят контакт с членами комиссий.

«Рассматриваются и индивидуальные краны для членов участковых избирательных комиссий, необходимый объем питьевой воды и одноразовых стаканчиков», — подчеркнула глава крайизбиркома.

Также Акимова показала, как выглядит бюллетень. Напомним, 14 июня региональный избирком получил «листки» для голосования.

«Бюллетень содержит один вопрос: „Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?“ И два варианта ответа с соответствующим квадратом», — рассказала она.

Бюллетени для голосования по Конституции. altai_terr.izbirkom.ru

Вопрос о расходах на проведение голосования затронули, но обошли стороной.

«Региональный избирком не является распорядителем бюджетных средств и поэтому в данном случае об общих объемах закупки, наверное, могут информацию представить соответствующие уполномоченные органы», — пояснила Акимова.

Ранее сообщалось, что более 260 млн потратят в Алтайском крае на «историческое» голосование по изменению Конституции РФ.

Что касается досрочного волеизъявления в отдаленных населенных пунктах, то, как подчеркнула Акимова, начиная с 10 июня, может быть установлена такая процедура в труднодоступных местах.

«Конечно, на территории Алтайского края нет такого голосования, как голосование, например, на судах… или там, где требуют авиатранспорт. Но, тем не менее, мы также этот формат реализуем для наших участников голосования. С 16 июня дано разрешение начать… отдельным группам людей, которые находятся на значительном удалении», — разъяснила глава алтайского избиркома.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что абсолютное большинство россиян поддерживает поправки в Конституцию России.