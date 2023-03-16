Глава Крыма предложил не поддерживающим СВО россиянам уехать из страны

Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал покинуть Россию гражданам, которые не согласны со спецоперацией (СВО) и плохо относятся к своей стране.

Он считает — споры и амбиции в сложный для России период неуместны, уверен Аксенов и озвучил свою позицию в эфире телеканала «Миллет».

И пообещал, что россиян, покинувших страну в сложный период, при их возвращении поддерживать никто не будет, пишет Газета.Ru.

Между тем в Грузии осталось около 100 тыс. человек после объявления частичной мобилизации, рассказала президент страны Саломе Зурабишвили в эфире радиостанции France Inter. С 21 сентября границу с Грузией пересекли более 700 тыс. граждан РФ. Из них 600 тыс. человек, по словам главы государства, перебрались в другие страны.