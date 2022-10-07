7 октября
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Политика

«Уткой» назвал Песков данные о большом числе уехавших из страны россиян

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не воспринимать всерьез сообщения о значительном количестве россиян, покинувших страну после начала частичной мобилизации.

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
кадр из видео.

Он счел недостоверной цифру в 700 тыс. человек, уехавших из России, сообщает «Интерфакс».

«Это похоже на какую-то «утку», — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ отметил — он не обладает точными цифрами о числе тех, кто уехал из страны, указывает bfm.ru.

Однако, по его словам, они далеки от того, чтобы быть такими.

Между тем более 200 тыс. россиян въехали только в Казахстан с 21 сентября (данные на 4 октября, — Прим.ред.).

По словам главы МВД РК Марата Ахметжанова, ситуация находится на контроле.

В конце сентября почти 100 тыс. россиян уехали в Казахстан после объявления частичной мобилизации. Многие россияне отправились в Грузию. Чтобы избежать пробок предлагалось даже пересечь границу на воздушном шаре.

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