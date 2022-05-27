27 мая
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Политика

Глава МИД Британии предложила «не снимать ногу с педали газа» и давить Россию санкциями

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что «победа Украины» в конфликте с Россией напрямую зависит от военной помощи и санкций Запада, сообщает РИА «Новости».

Санкции.
Санкции.
открытые источники в интернете

Трасс попросила британские власти усилить поддержку Киеву и подчеркнула, что теперь уже «поздно снимать ногу с педали газа».

После этого жители Британии осудили намеренное разжигание конфликта и трату бюджетных средств на помощь Украине. Но больше всего людей возмутила фраза о педали газа, которую назвали крайне символичной.

«Мы бы и рады нажать на газ, но цены на бензин такие высокие, что мы не можем позволить себе этого», — отметил местный житель.

По мнению британцев, у руля дипломатической службы находится «безмозглый поджигатель конфликта».

«У нее два варианта: либо пусть сама едет сражаться на передовую, либо молчит», — указали в соцсетях.

Также потребовали немедленно прекратить подстрекательство и заняться переговорами.

Ранее жители Британии благодаря антироссийским санкциям поняли, что значит выбирать между едой и оплатой счетов.

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