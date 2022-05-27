Трасс попросила британские власти усилить поддержку Киеву и подчеркнула, что теперь уже «поздно снимать ногу с педали газа».
После этого жители Британии осудили намеренное разжигание конфликта и трату бюджетных средств на помощь Украине. Но больше всего людей возмутила фраза о педали газа, которую назвали крайне символичной.
«Мы бы и рады нажать на газ, но цены на бензин такие высокие, что мы не можем позволить себе этого», — отметил местный житель.
По мнению британцев, у руля дипломатической службы находится «безмозглый поджигатель конфликта».
«У нее два варианта: либо пусть сама едет сражаться на передовую, либо молчит», — указали в соцсетях.
Также потребовали немедленно прекратить подстрекательство и заняться переговорами.
Ранее жители Британии благодаря антироссийским санкциям поняли, что значит выбирать между едой и оплатой счетов.