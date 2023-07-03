Шойгу впервые прокомментировал мятеж Пригожина и назвал причину его провала

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что эти события не повлияли на ход спецоперации. Об этом сообщает РБК.

Он также назвал и причину провала. По его словам, личный состав ВС РФ не поддался на провокации и остался верным присяге и воинскому долгу.

Также он рассказал об успехах российских военных на фронте. ВСУ, по словам главы Минобороны, лишились около 2,5 тыс. единиц военной техники.

Напомним, что ночью с 23 на 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал мятеж. В некоторых регионах усилили меры безопасности и ввели режим КТО.

Президент РФ выступил с официальным обращением. Полный текст можно прочитать здесь.

Ранее Кадыров назвал причины, по которым Пригожин устроил военный мятеж.