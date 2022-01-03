Глава Пентагона заболел ковидом

«Я получил положительный результат теста на COVID-19. Я запросил тест сегодня после того, как у меня появились симптомы, когда я был дома в отпуске. Мои симптомы легкие, и я следую указаниям своего врача «, — цитирует Пентагон заявление своего руководителя.

На домашнем карантине Ллойд Остин проведет ближайшие пять дней, а затем он планирует присутствовать на ключевых встречах и обсуждениях в виртуальном режиме.

Также глава Пентагона подчеркнул, что он «сохранит все полномочия», добавив при этом, что его заместитель Кэтлин Хикс будет представлять его «по мере необходимости в других вопросах».

Также Ллойд Остин уточнил, что 21 декабря встречался с Джо Байденом.