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Политика

Глава Пентагона заболел ковидом

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что получил положительный результат теста на коронавирус, передает «Интерфакс».

Пентагон США.
Пентагон США.
www.americancities.ru

«Я получил положительный результат теста на COVID-19. Я запросил тест сегодня после того, как у меня появились симптомы, когда я был дома в отпуске. Мои симптомы легкие, и я следую указаниям своего врача «, — цитирует Пентагон заявление своего руководителя.

На домашнем карантине Ллойд Остин проведет ближайшие пять дней, а затем он планирует присутствовать на ключевых встречах и обсуждениях в виртуальном режиме.

Также глава Пентагона подчеркнул, что он «сохранит все полномочия», добавив при этом, что его заместитель Кэтлин Хикс будет представлять его «по мере необходимости в других вопросах».

Также Ллойд Остин уточнил, что 21 декабря встречался с Джо Байденом.

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