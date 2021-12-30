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Спорт

Отменили молодежный чемпионат мира по хоккею

Молодежный чемпионат мира по хоккею в Канаде отменили, сообщает РИА Новости. Аналогичное сообщение опубликовал ТАСС.

Шайба. Хоккей.
Шайба. Хоккей.
СС0

Решение было принято из-за вспышек коронавируса. Они зафиксированы сразу в нескольких сборных.

Позднее информацию об отмене турнира подтвердила Международная федерация хоккея на льду.

Как отмечает «Р-Спорт», ранее стало известно, что российская команда не сможет провести матч группового этапа со словаками — лучший снайпер сборной на турнире Матвей Мичков получил положительный тест на ковид.

Команде присудили техническое поражение, пишет bfm.ru.

До того отменили несколько матчей, а некоторые игроки ушли на карантин.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) подписала контракт на проведение Молодежного чемпионата мира 2023 года в России.

«Чемпионат пройдет в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года», — сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

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