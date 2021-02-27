Мировой чемпионат «молодежки» пройдет в Сибири

Международная федерация хоккея (IIHF) подписала контракт на проведение Молодежного чемпионата мира 2023 года в России.

«Чемпионат пройдет в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года», — сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

К форуму в городах строят новые ледовые дворцы.

В то же время эксперты допускают, что Россию могут лишить права на проведение и взрослого, и молодежного чемпионатов мира по хоккею из-за внутриполитической обстановки, пишет Тайга.инфо.

IIHF уже отменила Чемпионат мира-2021 в Минске — предлогом стали «вопросы безопасности», но перед этим корпорации Skoda, Nivea и Liqui Moly отказались спонсировать турнир, если он пройдет в Белоруссии. В Skoda, например, объяснили позицию тем, что уважают права человека и считают их фундаментальными для всего мира.