Глава Совфеда вручила Карлину удостоверение и значок сенатора

26 сентября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе 442-го заседания СФ поблагодарила за работу коллег, сложивших полномочия, и представила приступивших к работе сенаторов.

Матвиенко вручила сенаторам удостоверения и знаки членов Совета Федерации.

Среди «новых» — бывший губернатор Алтайского края Александр Карлин.

Срок полномочий сенатора Карлина будет сопоставим со сроком полномочий назначившего его губернатора Виктора Томенко — 5 лет.

Первое кадровое назначение

18 сентября губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о наделении полномочиями сенатора от исполнительной власти региона. Как и ожидалось, сенатором стал экс-глава региона Александр Карлин. Это стало первым кадровым решением утвержденного в должности губернатора.

Заявление об отставке

30 мая Александр Карлин выступил с заявлением о своей отставке перед правительством Алтайского края. Свое решение он объяснил необходимостью обновления состава органов власти.

Накануне он обратился с личным письменным заявлением к Владимиру Путину с просьбой об отставке. Президент РФ удовлетворил просьбу губернатора.

Александр Карлин возглавлял регион почти 13 лет — с августа 2005 года. На этот пост его назначили после гибели в автокатастрофе предыдущего губернатора Михаила Евдокимова.