Глава Совфеда вручила Карлину удостоверение и значок сенатора

Матвиенко вручила сенаторам удостоверения и знаки членов Совета Федерации.
Среди «новых» — бывший губернатор Алтайского края Александр Карлин.
Срок полномочий сенатора Карлина будет сопоставим со сроком полномочий назначившего его губернатора Виктора Томенко — 5 лет.
Первое кадровое назначение
18 сентября губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о наделении полномочиями сенатора от исполнительной власти региона. Как и ожидалось, сенатором стал экс-глава региона Александр Карлин. Это стало первым кадровым решением утвержденного в должности губернатора.
Заявление об отставке
30 мая Александр Карлин выступил с заявлением о своей отставке перед правительством Алтайского края. Свое решение он объяснил необходимостью обновления состава органов власти.
Накануне он обратился с личным письменным заявлением к Владимиру Путину с просьбой об отставке. Президент РФ удовлетворил просьбу губернатора.
Александр Карлин возглавлял регион почти 13 лет — с августа 2005 года. На этот пост его назначили после гибели в автокатастрофе предыдущего губернатора Михаила Евдокимова.