19 апреля
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Политика

Главные качества разведчика-нелегала назвала полковник СВР

Полковник СВР в отставке Елена Вавилова, которая жила в США под именем Трэйси Ли Энн Фоли, назвала главные качества, необходимые для разведчика-налегала, пишет Lenta.ru.

Шпион. Наблюдение.
Шпион. Наблюдение.
открытые источники в интернете

«Путь разведчика непредсказуем и сложен. Нужно поехать в незнакомый мир и начать там с нуля. Нужно уметь приспосабливаться и делать практически все в одиночку. Требуется внутренняя дисциплина», — рассказала Вавилова.

В 2010 году резидента задержали сотрудники ФБР.

28 июня 2010 года американский Минюст сообщил об аресте 10 подозреваемых, которым предъявили обвинения в разведывательной деятельности в пользу России. Среди них была и Елена Вавилова.

Сотрудники ФБР задержали российских разведчиков из-за предательства сбежавшего в США экс-разведчика Александра Потеева.

После двусторонних переговоров в результате обмена российская разведчица была освобождена.

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