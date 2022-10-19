19 октября
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Политика

Главные сообщения от Совбеза и МИДа РФ за 19 октября: военное положение, закрытие границ, режим повышенной готовности

В МИДе России рассказали, что вводить ограничения на выезд из страны для всех граждан не планируют, пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Также Владимир Путин провел заседание Совбеза.

В частности, рассказали, что мужчинам выезд из страны не запрещен. Однако в четырех субъектах РФ (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) вводят военное положение с 20 октября 2022. Кроме того, там вводят режим территориальной обороны.

Эвакуировать жителей не планируют. Закрывать границы там тоже не будут.

Восемь субъектов РФ перевели в состояние среднего уровня реагирования. Это Крым, Краснодарский край, Белгородская область, Брянская область, Курская область, Ростовская область и Севастополь.

Ранее мы рассказывали, что такое военное положение.

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