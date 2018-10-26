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Главой Минздрава Алтайского края стал красноярец Дмитрий Попов. Что о нем известно?

Министром здравоохранения Алтайского края с 29 октября стал Дмитрий Попов. Распоряжение об этом подписал губернатор края Виктор Томенко, сообщает сайт правительства региона.

Дмитрий Попов.
Дмитрий Попов.
Скриншот с видео на канале "Телекомпания Енисей" в youtube.com

До этого 41-летний Дмитрий Попов занимал пост замминистра здравоохранения Красноярского края, который покинул из-за скандальной истории с закупкой льготных лекарств и возникшим дефицитом медикаментов. В то же время красноярские СМИ отмечают, что Попов мог покинуть ведомство из-за приглашения от Виктора Томенко, который ценит деловые качества своего бывшего подчиненного.

По данным источников altapress.ru, ранее Попов отказался возглавить алтайский минздрав. Однако позже передумал и согласился. Его кандидатура уже утверждена Минздравом РФ. Ранее с 22 октября пост врио министра здравоохранения Алтайского края заняла Наталья Белоцкая. Таким образом, она пробыла на этой должности всего несколько дней.

Что известно о Дмитрии Попове из Красноярска?

Дмитрий Владимирович Попов родился в Красноярске 22 февраля 1977 года. Закончил местный медицинский вуз, карьеру начинал хирургом в городской больнице № 7. Потом стал заместителем главного врача по организационно-методической работе Краевого клинического онкологического диспансера им. А.И.Крыжановского.

С 2013 года занимал пост замминистра здравоохранения Красноярского качества.

Красноярский минздрав Попов покинул из-за истории с закупками лекарств для льготников. Дефицит возник во втором квартале 2018 года и составил более 200 миллионов рублей, прокуратура начал проверку. После этого Попов написал заявление об увольнении.

Кого еще назначили?

Как ранее сообщал altapress.ru, 26 октября совершил тройную рокировку в правительстве. Юрия Захаров покинул пост начальника управления по развитию туризма и стал руководителем департамента администрации по внешним связям и протоколу.

Должность начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности в свою очередь занял Евгений Дешевых, который был начальником управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Освободивший пост достался Александру Евстигнееву, который до этого был замом Захарова в туристическом управлении.

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