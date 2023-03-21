Главу Волчихинского района требуют отправить в отставку

Прошлую главу Волчихинского района, Елену Артюшкину, заключили под стражу 27 февраля. Теперь под вопросом нахождение на должности ее преемника.

Требование об отставке Михаила Тарасова, нынешнего главы муниципалитета, должны рассмотреть на ближайшей сессии райсовета в конце марта, сообщает «Банкфакс».

По мнению прокуратуры, Тарасов предоставил недостоверные данные о доходах и имуществе. Он не отразил доходы на 5,6 млн рублей, не упомянул о трех купленных долях земельных участков и не задекларировал доходы — свои и жены — на 103,3 тыс. рублей.

Кроме того, глава района продолжал работать руководителем в местном сельхозкооперативе «Фортуна» уже после вступления в новую должность.

Деньги. Финансы. pexels.com

Он перестал заниматься предпринимательской деятельностью 21 октября 2022, а участие в «Фортуне» прекратил лишь 8 ноября. При этом по закону у него было 30 дней на приведение дел в порядок, однако чиновник ими не воспользовался.

В прокуратуре считают, что за эти нарушения Тарасова должны отправить в отставку.

Тарасов занял должность совсем недавно — 14 октября 2022 года. На выборах он с перевесом в один голос победил бывшую главу Елену Артюшкину, на которую на тот момент уже возбудили уголовное дело.

Ранее в феврале этого года Артюшкину взяли под стражу. Она незаконно начисляла себе премии.