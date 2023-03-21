Главу Волчихинского района требуют отправить в отставку

Требование об отставке Михаила Тарасова, нынешнего главы муниципалитета, должны рассмотреть на ближайшей сессии райсовета в конце марта, сообщает «Банкфакс».
По мнению прокуратуры, Тарасов предоставил недостоверные данные о доходах и имуществе. Он не отразил доходы на 5,6 млн рублей, не упомянул о трех купленных долях земельных участков и не задекларировал доходы — свои и жены — на 103,3 тыс. рублей.
Кроме того, глава района продолжал работать руководителем в местном сельхозкооперативе «Фортуна» уже после вступления в новую должность.
Он перестал заниматься предпринимательской деятельностью 21 октября 2022, а участие в «Фортуне» прекратил лишь 8 ноября. При этом по закону у него было 30 дней на приведение дел в порядок, однако чиновник ими не воспользовался.
В прокуратуре считают, что за эти нарушения Тарасова должны отправить в отставку.
Тарасов занял должность совсем недавно — 14 октября 2022 года. На выборах он с перевесом в один голос победил бывшую главу Елену Артюшкину, на которую на тот момент уже возбудили уголовное дело.
Ранее в феврале этого года Артюшкину взяли под стражу. Она незаконно начисляла себе премии.