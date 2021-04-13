Голикова назвала здоровье россиян приоритетом властей

Голикова подчеркнула, что российский оперштаб постоянно мониторит ситуацию с коронавирусом в других странах.

«Я бы хотела отметить, что нашей ключевой задачей является сохранение здоровья российских граждан и стабильной ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, которой нам удалось достичь в последние месяцы. Оперативный штаб на постоянной основе осуществляет мониторинг за распространением инфекции в странах, с которыми открыто авиационное сообщение», — рассказала она на брифинге.

Ранее Голикова заявила, что в ближайшие годы в России сложится тенденция к снижению численности населения.