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Политика

Голикова назвала здоровье россиян приоритетом властей

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сохранение здоровья российских граждан является приоритетом властей, сообщает РИА «Новости».

Татьяна Голикова, Россия.
Татьяна Голикова, Россия.
из открытых источников в интернете

Голикова подчеркнула, что российский оперштаб постоянно мониторит ситуацию с коронавирусом в других странах.

«Я бы хотела отметить, что нашей ключевой задачей является сохранение здоровья российских граждан и стабильной ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, которой нам удалось достичь в последние месяцы. Оперативный штаб на постоянной основе осуществляет мониторинг за распространением инфекции в странах, с которыми открыто авиационное сообщение», — рассказала она на брифинге.

Ранее Голикова заявила, что в ближайшие годы в России сложится тенденция к снижению численности населения.

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