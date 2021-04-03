Голикова предрекла снижение численности населения России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в ближайшие в России сложится тенденция к снижению численности населения, сообщает РИА «Новости» .

из открытых источников в интернете

Голикова подчеркнула, что задача властей — переломить тенденцию к потере населения и к 2030 году обеспечить устойчивый рост этого показателя.

«Такая ситуация вызвана объективными демографическими трендами. Переломить тенденцию планируется за счет стабилизации рождаемости и снижения уровня смертности», — пояснила она на заседании проектных комитетов по нацпроектам «Здравоохранения» и «Демография».

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль беспокоит сокращение населения в стране, но исправить эту ситуацию пока не получается.

Ранее Голикова рассказала, что здравоохранение возвращается к плановой работе — постепенно восстанавливаются диспансеризация и профосмотры.