Голодец перейдет на работу в Сбербанк, где начнет курировать социалку

Бывший зампред правительства будет курировать в кредитной организации социальные и медицинские программы, рассказали изданию два собеседника.
По словам источников, во вторник, 4 февраля, Голодец представили новому коллективу.
Сбербанк пока не прокомментировал эту информацию.
Напомним, в предыдущем составе правительства, с 2012 по 2018 год, Голодец возглавляла социальный блок: занималась вопросами культуры, спорта и туризма. В мае 2018 года вошла в состав нового правительства Дмитрия Медведева, сохранив пост вице-премьера, но перестала отвечать за социальное направление.
15 января 2020 года Медведев сообщил о полной отставке правительства. Своего поста лишилась в том числе и Голодец, о дальнейшей судьбе которой с того момента не было известно.
Ранее altapress.ru рассказывал, кто лишился своих постов и какая карьера их ожидает. В частности, бывший премьер Медведев назначен на пост зампредседателя Совета Безопасности, который возглавляет президент России. Там он будет получать более 500 тыс. рублей в месяц.
Откуда пришла Голодец
Голодец на госслужбу попала из бизнеса. С 2002 по 2008 год — заместитель гендиректора по персоналу и социальной политике компании «Норникель». Позднее возглавляла совет директоров страховой компании «Согласие».
В 2010 году — заместитель мэра Москвы Сергея Собянина по вопросам образования и здравоохранения.
В российское правительство Голодец назначили в мае 2012 года — сразу вице-премьером, курирующим вопросы социальной политики, здравоохранения и образования.
Выступала за заморозку пенсионных накоплений, которую ввели с 2014 года и сохранят как минимум до 2022 года.