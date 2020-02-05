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Политика

Голодец перейдет на работу в Сбербанк, где начнет курировать социалку

Бывший вице-премьер Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк, пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

Ольга Голодец.
Ольга Голодец.
Анна Зайкова, altapress.ru

Бывший зампред правительства будет курировать в кредитной организации социальные и медицинские программы, рассказали изданию два собеседника.

По словам источников, во вторник, 4 февраля, Голодец представили новому коллективу.

Сбербанк пока не прокомментировал эту информацию.

Напомним, в предыдущем составе правительства, с 2012 по 2018 год, Голодец возглавляла социальный блок: занималась вопросами культуры, спорта и туризма. В мае 2018 года вошла в состав нового правительства Дмитрия Медведева, сохранив пост вице-премьера, но перестала отвечать за социальное направление.

Дмитрий Медведев, премьер-министр.
Дмитрий Медведев, премьер-министр.
government.ru

15 января 2020 года Медведев сообщил о полной отставке правительства. Своего поста лишилась в том числе и Голодец, о дальнейшей судьбе которой с того момента не было известно.

Ранее altapress.ru рассказывал, кто лишился своих постов и какая карьера их ожидает. В частности, бывший премьер Медведев назначен на пост зампредседателя Совета Безопасности, который возглавляет президент России. Там он будет получать более 500 тыс. рублей в месяц.

Откуда пришла Голодец

Голодец на госслужбу попала из бизнеса. С 2002 по 2008 год — заместитель гендиректора по персоналу и социальной политике компании «Норникель». Позднее возглавляла совет директоров страховой компании «Согласие».

В 2010 году — заместитель мэра Москвы Сергея Собянина по вопросам образования и здравоохранения.

В российское правительство Голодец назначили в мае 2012 года — сразу вице-премьером, курирующим вопросы социальной политики, здравоохранения и образования.

Выступала за заморозку пенсионных накоплений, которую ввели с 2014 года и сохранят как минимум до 2022 года.

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