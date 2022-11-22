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Политика

Госдума приняла заявление в связи с расстрелом военнослужащих

В связи с расстрелом военнослужащих Госдума приняла заявление на пленарном заседании 22 ноября, сообщает ТАСС.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

Заявление внесли на рассмотрение нижней палаты думскими комитетами по обороне и международным делам накануне 21 ноября.

В нем говорится, что депутаты «с негодованием восприняли» информацию об убийстве военных из России.

Госдума призвала правительства стран привлечь к ответственности исполнителей убийства, а также «их покровителей».

Ранее стало известно, что Москва сама займется поисками виновных в расстреле российских пленных.

Напомним, кадры убийства российских пленных появились в интернете 18 ноября. По информации Минобороны, выстрелами в голову убили десять человек.

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