17 октября
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Политика

Выяснилось, что Госдума — не институт благородных девиц

Не так давно в Госдуме состоялась встреча популярных блогеров и депутатов.

Работа на компьютере.
Работа на компьютере.
Предоставлено Altapress.ru.

На собрание «Социальный блогер» позвали широкий круг представителей блогосферы, пишет «Подъем». Среди приглашенных — модель Анастасия Ивановская, публикующая откровенные фото в нижнем белье.

По словам главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, встреча прошла, чтобы попытаться «свернуть их с тематики накаченных губ и демонстрации нижнего белья на социальные проблемы».

Народные избранники ставили целью «зарядить и переориентировать блогеров».

«Дума, знаете, не институт благородных девиц, хорошо, что она стала местом для дискуссий», — сказала парламентарий.

Во время собрания было предложено создать «кодекс этики блогеров» и выдать им всем удостоверения, «чтобы была ответственность за правдивость информации».

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