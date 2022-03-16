16 марта
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Жизнь

В России завели первое уголовное дело на блогерку за распространение фейков о военных

На блогера Веронику Белоцерковскую завели уголовное дело за публичное распространение ложной информации о действиях ВС РФ в ходе спецоперации на Украине, сообщает РИА «Новости».

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

В ведомстве рассказали, что в действиях Белоцерковской выявили «публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ».

По данным следствия, в марте женщина в своем Instagram опубликовала несколько сообщений об использовании ВС РФ для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей.

«Своими публикациями она дискредитировала органы государственной власти и Вооруженные силы РФ. По имеющейся информации, Белоцерковская находится вне пределов РФ, в связи с этим решается вопрос об объявлении ее в международный розыск», — сообщили агентству в СК.

Также в ведомстве рассказали, что в Томской области возбудили два уголовных дела по схожим обвинениям.

Жительница Северска и житель Томска размещали в соцсети и мессенджерах фейки о потерях российских военных, а также об их действиях на Украине. При этом ссылались якобы на очевидцев с мест происходящих событий.

Напомним, 4 марта Госдума приняла закон о лишении свободы на срок до 15 лет за фейки об армии России. В этот же день документ одобрил Совфед и подписал президент России Владимир Путин.

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