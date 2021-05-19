Госдума расторгла Договор по открытому небу. Над Барнаулом больше не пролетит американский разведчик

Депутаты Госдумы в среду, 19 мая, единогласно денонсировали Договор по открытому небу (ДОН), сообщает РИА «Новости» .

Договор по открытому небу в 1992 году подписали 34 страны, в 2002 году он вступил в силу. Документ стал одной из мер по укреплению доверия после холодной войны, позволил странам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае 2020 года в США запустили процедуру расторжения соглашения, которая завершилась 22 ноября.

В Москве подчеркнули, что действия Вашингтона «под надуманным предлогом» существенно нарушили баланс интересов других государств.

Россия в январе 2021 года заявила о запуске межведомственных процедур по выходу из ДОН.

19 мая Совфед планировал поддержать документ, принятый в Госдуме, но накануне стало известно о переносе заседания — предположительно, на начало лета.

Напомним, в 2015 году ДОН позволил американскому самолету-наблюдателю пролететь над Барнаулом и Бийском.