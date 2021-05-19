19 мая 14°C
﻿
Политика

Госдума расторгла Договор по открытому небу. Над Барнаулом больше не пролетит американский разведчик

Депутаты Госдумы в среду, 19 мая, единогласно денонсировали Договор по открытому небу (ДОН), сообщает РИА «Новости».

Самолет-разведчик США ОС-135.
Самолет-разведчик США ОС-135.
Юра Шелухов, vk.com/sibspotting

Договор по открытому небу в 1992 году подписали 34 страны, в 2002 году он вступил в силу. Документ стал одной из мер по укреплению доверия после холодной войны, позволил странам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае 2020 года в США запустили процедуру расторжения соглашения, которая завершилась 22 ноября.

В Москве подчеркнули, что действия Вашингтона «под надуманным предлогом» существенно нарушили баланс интересов других государств.

Россия в январе 2021 года заявила о запуске межведомственных процедур по выходу из ДОН.

19 мая Совфед планировал поддержать документ, принятый в Госдуме, но накануне стало известно о переносе заседания — предположительно, на начало лета.

Напомним, в 2015 году ДОН позволил американскому самолету-наблюдателю пролететь над Барнаулом и Бийском.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость