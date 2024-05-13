Стал известен новый состав Правительства РФ

Таким образом, пост заняли:
Денис Мантуров — первый вице-премьер РФ;
Татьяна Голикова — зам. председателя правительства РФ;
Дмитрий Григоренко — зам. председателя правительства РФ;
Алексей Оверчук — зам. председателя правительства РФ;
Дмитрий Патрушев — зампредседатель правительства РФ;
Виталий Савельев — зампредседатель правительства РФ;
Марат Хуснуллин — зам. председателя правительства РФ.
Юрий Трутнев — заместитель председателя правительства РФ.
Ранее сообщалось, что коммунисты решили не поддерживать кандидатуры Силуанова и Решетникова.
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