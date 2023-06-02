3 июня
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Политика

Госсекретарь США Блинкен сделал заявление для россиян

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что США не собирается свергать российскую власть, а также не является врагом для РФ. Об этом пишет "Лайф".

Флаг США.
Флаг США.
СС0

Политик заявил, что граждане РФ должны сами решать, "каким будет их будущее". Он также отметил, что цели свергнуть нынешнюю власть в России у них нет.

По его словам, "США не является врагом" для россиян. Бинкен добавил, что более 30 лет они пытались выстроить с Москвой стабильные взаимоотношения.

"После мирного завершения холодной войны у нас была надежда, что у РФ светлое будущее, свободное и открытое к интеграции со всем миром", — сказал он.

Ранее американский журналист заявил, что страны ЕС тайно призывают Зеленского остановить конфликт.

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