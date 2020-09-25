Грудинин начал агиткампанию в Алтайском крае

«Пока один, будет еще несколько на трассах разных направлений», — отметили коммунисты, добавив к сообщению хэштег #поехали.
Это значит, что в 2021 году Павел Грудинин попробует избраться в Госдуму от КПРФ по одномандатному округу в Алтайском крае.
В 2018 году на выборах главы государства Грудинин в Алтайском крае набрал почти вдвое больше голосов, чем в среднем по стране.
В начале 2018 года лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова обращалась в ЦК партии с предложением рассмотреть кандидатуру Грудинина как возможного выдвиженца от КПРФ на выборах губернатора Алтайского края. Но он этого делать не стал.