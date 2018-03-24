В КПРФ опровергли новость, что экс-кандидат в президенты Грудинин сбрил проспоренные усы

Грудинин и Дудь во время интервью (Грудинин давал его Дудю) в начале февраля 2018 года заключили пари. Если кандидат от КПРФ наберет на президентских выборах меньше 15%, он сбреет усы. Если больше — журналист побреется налысо.

Согласно окончательным подсчетам ЦИК, Грудинин набрал 11,77% голосов. Правда, Грудинин с результатам не согласен. Но пари есть пари и его якобы пришлось выполнять - такой текст, по сообщению lenta.ru, он будто бы опубликовал в Инстаграме..

Однако вскоре пост в Instagram был удален, при этом в сети имелись скриншоты публикации, утверждало издание. Но сегодня же оно опубликовало опровержение.

Его сделал глава пресс-службы КПРФ и избирательного штаба Грудинина Александр Ющенко.

"То, что там выложили, монтаж это, не монтаж, не проблема это убрать. Этот Instagram не имеет отношения к официальному Instagram Грудинина. Официальная его страница — grudinin_kprf", — заявил Ющенко. "Я не знаю, кто это делает, там таких очень много фейковых страниц", — подчеркнул он.

Словом, кто-то всерьез решил "потроллить" экс-кандидата, прилюдно заключившего, в общем, довольно забавное пари.