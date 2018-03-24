В КПРФ опровергли новость, что экс-кандидат в президенты Грудинин сбрил проспоренные усы

Экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин сбрил усы, выполнив обязательство перед журналистом Юрию Дудем, сообщила lenta.ru. Фотография безусого Грудинина опубликована в Instagram-аккаунте, ссылка на который размещена на сайте экс-кандидата. ОДнако несколько часов спустя это же издание сообщило, что это фейк и Грудинин усы не сбривал.
Грудинин и Дудь во время интервью (Грудинин давал его Дудю) в начале февраля 2018 года заключили пари. Если кандидат от КПРФ наберет на президентских выборах меньше 15%, он сбреет усы. Если больше — журналист побреется налысо.
Согласно окончательным подсчетам ЦИК, Грудинин набрал 11,77% голосов. Правда, Грудинин с результатам не согласен. Но пари есть пари и его якобы пришлось выполнять - такой текст, по сообщению lenta.ru, он будто бы опубликовал в Инстаграме..
Однако вскоре пост в Instagram был удален, при этом в сети имелись скриншоты публикации, утверждало издание. Но сегодня же оно опубликовало опровержение.
Его сделал глава пресс-службы КПРФ и избирательного штаба Грудинина Александр Ющенко.
"То, что там выложили, монтаж это, не монтаж, не проблема это убрать. Этот Instagram не имеет отношения к официальному Instagram Грудинина. Официальная его страница — grudinin_kprf", — заявил Ющенко. "Я не знаю, кто это делает, там таких очень много фейковых страниц", — подчеркнул он.
Словом, кто-то всерьез решил "потроллить" экс-кандидата, прилюдно заключившего, в общем, довольно забавное пари.
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