7 апреля
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Политика

Группу по проведению референдума о вхождении в состав РФ зарегистрировал ЦИК Южной Осетии

Центральная избирательная комиссия Южной Осетии зарегистрировала инициативную группу, в которую входят 26 общественных и политических деятелей, по проведению референдума о вхождении республики в состав России, сообщил «Интерфаксу» представитель ЦИК Игорь Чочиев.

Южная Осетия.
Южная Осетия.
СС0

По его словам, заседание ЦИК прошло вечером 6 апреля, теперь как только инициативная группа по проведению Референдума об объединении Республики Южная Осетия с Россией получит свидетельство о регистрации, она может приступить к сбору подписей, необходимо собрать не менее одной тысячи подписей.

«В составе инициативной группы — четыре президента Республики: действующий президент Анатолий Бибилов, экс — президенты Людвиг Чибиров, Эдуард Кокойты, Леонид Тибилов, всего 26 человек — политических и общественных деятелей», — отметил он.

Ходатайство направлено в соответствии с пунктом 4 статьи 8 Конституционного закона «О референдуме Республики Южная Осетия».

Вопрос

Вопрос, предлагаемый для вынесения на референдум: «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?».

Процедура

С момента получения регистрационного свидетельства инициативная группа вправе добровольно и самостоятельно начать собирать подписи в поддержку проведения референдума в течение трех месяцев.

После окончания сбора подписей ЦИК проверяет все документы в течение 15 дней и направляет свое заключение президенту.

Президент в течение 10 дней со дня поступления документов направляет их в Верховный суд республики с соответствующим запросом.

Верховный суд проверяет соблюдение требований, предусмотренных Конституцией, и в течение 14 дней направляет президенту соответствующее решение, которое подлежит незамедлительному опубликованию.

В случае положительного решения Верховного суда президент обязан назначить дату референдума в течение 10 дней.

В случае отрицательного решения Верховного суда все процедуры прекращаются.

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