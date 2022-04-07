Группу по проведению референдума о вхождении в состав РФ зарегистрировал ЦИК Южной Осетии

По его словам, заседание ЦИК прошло вечером 6 апреля, теперь как только инициативная группа по проведению Референдума об объединении Республики Южная Осетия с Россией получит свидетельство о регистрации, она может приступить к сбору подписей, необходимо собрать не менее одной тысячи подписей.
«В составе инициативной группы — четыре президента Республики: действующий президент Анатолий Бибилов, экс — президенты Людвиг Чибиров, Эдуард Кокойты, Леонид Тибилов, всего 26 человек — политических и общественных деятелей», — отметил он.
Ходатайство направлено в соответствии с пунктом 4 статьи 8 Конституционного закона «О референдуме Республики Южная Осетия».
Вопрос
Вопрос, предлагаемый для вынесения на референдум: «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?».
Процедура
С момента получения регистрационного свидетельства инициативная группа вправе добровольно и самостоятельно начать собирать подписи в поддержку проведения референдума в течение трех месяцев.
После окончания сбора подписей ЦИК проверяет все документы в течение 15 дней и направляет свое заключение президенту.
Президент в течение 10 дней со дня поступления документов направляет их в Верховный суд республики с соответствующим запросом.
Верховный суд проверяет соблюдение требований, предусмотренных Конституцией, и в течение 14 дней направляет президенту соответствующее решение, которое подлежит незамедлительному опубликованию.
В случае положительного решения Верховного суда президент обязан назначить дату референдума в течение 10 дней.
В случае отрицательного решения Верховного суда все процедуры прекращаются.