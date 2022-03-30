Южная Осетия в ближайшее время начнет присоединение к России

Бибилов отметил, что сегодня «русский мир отстаивает интересы тех, кто ему привержен, тех, кто выступает против нацизма, уважает общечеловеческие ценности».

Он напомнил, что первое за новейшую историю возрождение русского мира случилось именно в Южной Осетии в 2008 году, когда Россия приняла решение защитить осетинский народ и признать независимость республики.

«Это было историческое решение, которое дало народу Южной Осетии гарантии мира и возможности для развития. Однако главная историческая, стратегическая цель осетинского народа — народа разделенного — объединение в рамках одного государства. Это государство — Российская Федерация. Эту цель наш народ обозначал неоднократно, у нас была возможность воплотить нашу многовековую мечту в жизнь в 2014 году, когда в родную гавань возвратился Крым. Мы свою возможность тогда упустили, но больше такого допустить не можем. Я считаю, что объединение с Россией — наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться», — заявил Бибилов.

Он подчеркнул, что соответствующие юридические шаги республика сделает в ближайшее время: «Южная Осетия будет в составе своей исторической Родины — России».

Южная Осетия. СС0

Замглавы комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству Андрей Климов отметил, что законодательно предусмотрена процедура принятия в состав России государств или части государств в качестве субъектов РФ.

Для этого необходимо выразить волю осетинского народа — сделать это можно через референдум.

«Мы давно знаем о желании наших соседей воссоединиться. Поэтому, на мой взгляд, когда все юридические формальности будут соблюдены, нет никаких препятствий правового характера, чтобы осуществить давнюю мечту жителей Южной Осетии и войти в состав РФ. Мы ждем, когда эти процедуры пройдут», — пояснил он.

Климов напомнил, что в 2001 году приняли федеральный конституционный закон, на основании которого в 2014 году в состав РФ вошла автономная Республика Крым и город Севастополь.

«Поэтому все механизмы рабочие, и для этого самое главное — получить вердикт народа Южной Осетии», — уточнил политик.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что референдум о вхождении республики в состав РФ может пройти в ближайшее время. Такое же решение могут принять и в ДНР.