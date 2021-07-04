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Политика

Президент Путин подписал Стратегию национальной безопасности, где исчез пункт про США

Президент РФ Владимир Путин утвердил один из главных документов для обороноспособности страны — Стратегию национальной безопасности. Предыдущая версия была принята еще в 2015 году.

Владимир Путин в Сочи на концерте по случаю Дня знаний.
Владимир Путин в Сочи на концерте по случаю Дня знаний.
www.kremlin.ru

В первой части документа говорится о том, что Россия имеет право на гармоничное сочетание сильной державы и благополучия человека, что обеспечит формирование справедливого общества и процветание России. При этом, как пишет ТАСС, в Стратегии появилось важное политическое дополнение — «Курс Москвы обеспечил укрепление суверенной государственности России как страны, способной проводить самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, эффективно противостоять попыткам внешнего давления».

Стратегия направлена на развитие системы государственной безопасности и противодействие терроризму. Для этого важно обеспечить интеллектуальное и технологическое лидерство России в мире.

Авторы Стратегии также подчеркивают, что «состояние науки, инновационной сферы, промышленности, системы здравоохранения, образования и культуры превращается в ключевой индикатор конкурентоспособности России».

Главная цель Стратегии — сбережение народа России. На втором месте — поддержание суверенитета. Третья цель — сохранения мира и национального согласия.

Как отмечает ТАСС, приоритетами России остаются сотрудничество с Китаем и Индией, Абхазией, Южной Осетией и странами СНГ. При этом в редакции 2021 года исчезли пункты о «выстраивании полноценного партнерства» с США, и об «укреплении взаимовыгодного сотрудничества» с Евросоюзом.

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